Macabro ritrovamento a Cerignola dove il cadavere di una persona, ancora senza identità, è stato ritrovata in un pozzo in Contrada San Vito Cerina. Il corpo si trovavava in avanzato stato di composizione. Non è la prima volta che avviene un ritrovamento nella zona: nell’aprile del 2014, proprio qui si persero le tracce di un uomo e gli investigatori sospettano possa esserci un collegamento.

Sul posto si trovano gli agenti della Polizia di Stato di Cerignola i colleghi della scientifica e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cerignola, con gli specialisti del Nucleo Saf Speleo-Alpino-Fluviale.