Scoprire il senso di comunità e identità, partendo dalle proprie origini. Con questo obiettivo, lo scorso 23 maggio i piccoli alunni della sezione “I fiorellini” della scuola dell’infanzia “Virgilio – Salandra” del plesso “Pasquale Luisi” di Castelluccio Valmaggiore, accompagnati dalle loro insegnanti Carmelina Del Buono e Anna Maria Minutillo e dalla collaboratrice scolastica Rocchina Marchese, hanno visitato gli uffici del Municipio. L’incontro ha rappresentato la tappa finale di un percorso di educazione civica durante il quale i bambini e le bambine hanno approfondito la conoscenza della storia del proprio paese con le maestre, disegnando lo stemma comunale.

“I fiorellini” di Castelluccio Valmaggiore, guidati dal nuovo sindaco Pasquale Marchese, dall’Assessore alla cultura Maria L’Erario, dall’Agente di Polizia Locale Carlo Riccio, dal consigliere Osvaldo di Letizia e dal dipendente comunale ed esperto di storia locale Giovanni De Girolamo, hanno potuto osservare da vicino il Gonfalone. Non solo. Tutti, a turno, si sono accomodati sugli scranni della sala consiliare “Rocco Grilli”, dove hanno scoperto le funzioni del primo cittadino, per poi visitare l’archivio comunale. Qui si sono soffermati su un registro di atti di nascita del 1812, rilevando, oltre all’usura delle pagine, la calligrafia e lo stile adottato dai funzionari del tempo.

Il sindaco Pasquale Marchese ha colto l’occasione per ribadire – come già fatto in occasione della giornata di educazione ambientale tenutasi alle scuole elementari e medie – la volontà di istituire il Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi, “un modo per avvicinare i cittadini del domani alla vita politica e amministrativa della comunità”. I piccoli alunni, nell’occasione, hanno donato al primo cittadino una riproduzione dello stemma comunale, quadro che oggi già decora la parete dell’ufficio del sindaco Marchese.