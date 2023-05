Ancora disagi sulla strada che collega Stornarella a Ortanova. Alcuni residenti segnalano, a meno di 1km circa dall’uscita di Stornarella, la presenza di una marana: un punto pericoloso in quanto non c’è nessuna protezione e di sera, soprattutto, non si vede nulla.

“Bisogna installare urgentemente un guard rail”, ci dicono i cittadini. Sulla stessa strada c’è anche un dosso e nessun segnale che possa avvertire l’automobilista del pericolo. Inoltre, sempre i residenti segnalano erbacce altissime in prossimità della cunetta stradale mettendo in pericolo l’automobilista in quanto non si riesce a notare le stradine di campagna.

L’auspicio è che che le autorità competenti, possano mettere in sicurezza la strada provinciale 81.