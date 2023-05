Terzo incontro di Biblioterapia, mercoledì 7 giugno 2023, con inizio alle ore 17.00, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, a cura di As.P.I.N, Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze. Prosegue il ciclo di incontriorganizzato dal Presidio del Libro di Foggia RIvoltaPagina nell’ambito del nuovo progetto tematico annuale che, a livello nazionale, quest’anno è dedicato al celebre verso di John Donne, Nessun uomo è un’isola.

Dopo i primi due appuntamenti, sugli archetipi e gli stereotipi di genere e sulla passione d’amore, il percorso di Biblioterapia continua ad occuparsi delle passioni, individuali e sociali indagate soprattutto nella loro capacità di aggregare persone attorno a sé.

La passione del bello, in particolare, sarà il tema al centro dell’evento in programma mercoledì 7 giugno, con inizio alle ore 17.00, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia. Con una relazione sulla Neuroestetica interverrà Ciro Mundi, Direttore Dipartimento di Neuroscienze Policlinico Riuniti Foggia; Nicola Delle Noci, professore ordinario f.r. di Oftalmologia Università di Foggia, interverrà invece sull’immagine della donna nei linguaggi dell’arte. La contemplazione dell’opera arte, insomma, verrà indagata dal punto di vista delle neuroscienze.

Obiettivo: comprendere come il cervello attivi differenti aree funzionali e stati emotivi di fronte ad un’esperienza estetica. In chiusura, come sempre, letture ad alta voce, a cura della Biblioteca, tratte da libri di narrativa e di poesia, per affrontare l’argomento. Format invariato, dunque, rispetto alla prima esperienza di Biblioterapia organizzata sempre da Biblioteca e As.P.I.N., fra il 2018 e il 2019, sulle emozioni primarie. In chiusura ampio spazio agli interventi e alle riflessioni del pubblico. A settembre, il quarto e ultimo incontro di Biblioterapia sarà a cura del gruppo di lettura “Un libro sul lettino” della Scuola “Il Ruolo Terapeutico” di Foggia.