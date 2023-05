Si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio la seconda edizione delle Olimpiadi dei monti Dauni, promossa dal Sindaco Lucilla Parisi del comune di Roseto Valfortore, a cui aderiscono i comuni del “Monte Cornacchia”, Alberona, Faeto, Celle di San Vito e Castelluccio Valmaggiore.

Quest’anno con il supporto di Sport e Salute e dell’Aics Nazionale, le olimpiadi vedranno la partecipazione di giovani, adulti e bambini, che a livello amatoriale o semi professionistico si cimenteranno in diverse discipline sportive, tra cui: pallavolo, tennis, bocce, tiro con l’arco, calcio, ginnastica ritmica, danza, nuoto, camminata, orienteering, e molto altro.

Associazioni sportive o singoli cittadini, sono chiamati a partecipare a questa seconda edizione delle olimpiadi, per vivere un momento di rete, di sport e di valorizzazione del territorio tra i comuni del monte cornacchia. Per l’occasione, è stata attivata la casella mail: olimpiadimontidauni@gmail.com, al quale far pervenire le adesioni e tutte le domande riferite all’iniziativa, valida fino al 20 giugno 2023.