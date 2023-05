Una serata bellissima e inedita per Carapelle. Inedita come quel brano, ‘Almeno Pensami’, scritto da Lucio Dalla e cantato da Ron a Sanremo, quando il poeta cantautore di origini manfredoniane già non c’era più. Un pezzo romantico, malinconico, spettacolare, che ha ispirato la serata dell’auditorium di Carapelle, organizzata da Pro Loco Carapelle e da Le Opere all’Opera, con le voci di Giovanna Russo e Antonio Pio Ruggiero. Carapelle si è trasformata in Piazza Grande, con un bel pubblico, una grande band per un concerto live. Un susseguirsi di emozioni che ha reso grande un piccolo paese nel cuore del Tavoliere.

