Francesco Festa, di Orta Nova, ha conquistato il titolo italiano assoluto ETf Kick bixing contatto pieno, al Champion Italia vs Olanda, svoltosi a Roma il 28 maggio presso il Palatorrino.

Diversi atleti, in rappresentanza di varie scuole provenienti da tutta Italia, si sono affrontati in questo

campionato. Del Team Festa vincono il titolo Italiano anche Francesco Dipergola, Enrico Fazi e Vincenzo

Ferrara. Per la categoria junior hanno partecipato Christian Mariello, Antonia Mastromauro e Michele

Curci.

Francesco, figlio del Maestro Antonio Festa, venuto a mancare improvvisamente, insieme a suo fratello

Pino e sua mamma Caterina sempre presente, ha proseguito l’attività del padre con immensa passione e

dedizione. Il Maestro Antonio, fondatore delle arti da combattimento nel territorio di Capitanata, da

sempre punto di riferimento del territorio, ha lasciato un vivo ricordo. Grazie alla sua dedizione, tenacia,

professionalità, ha infuso passione ed insegnato ad intere generazioni la sua tecnica e disciplina,

conquistando diversi titoli nazionali e internazionali.