Ocean Literacy: SOS dal Pianeta Blu” il progetto di diffusione della cultura scientifica, finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca, ideato e curato dagli esperti di alfabetizzazione oceanica di Mira aps, e l’istituto Santa Chiara Pascoli Altamuracon la collaborazione scientifica di enti autorevoli come l’Associazione Naturalia di Lecce con il Centro di Recupero di Tartarughe di Calimera e LAV (Lega Anti Vivisezione), con il prezioso supporto di Università di Foggia, la Regione Puglia con il Polo Biblio Museale di Foggia e il Polo Biblio Museale di Lecce, e Università di Padova – CERT (Cetacean strandings Emergency Response Team) è stato insignito dalla giuria della coalizione europea EU4Ocean come vincitore del premio “Classic Blue” “per le attività svolte e i risultati raggiunti e per la sua propensione ad ispirare la nuova generazione a vivere un presente a difesa delle risorse dell’ecosistema marino e per progettare un futuro sostenibile di benessere e conservazione del nostro pianeta mare”.

La Coalizione Europea per l’Oceano (European Ocean Coalition – EU4Ocean) comprende diverse organizzazioni, progetti e persone che contribuiscono all’alfabetizzazione oceanica e alla gestione sostenibile degli oceani. Sostenuta dalla Commissione Europea, questa iniziativa inclusiva dal basso mira a unire le voci dei cittadini europei per rendere l’oceano una priorità di tutti. Con la sua campagna #MakeEUBlue, EU4Ocean, organizza un concorso annuale per celebrare i progressi nell’alfabetizzazione oceanica in Europa.

Il concorso MakeEUBlue Awards 2023 ha visto la partecipazione di 46 progetti candidati da tutta Europa. I 3 premi principali, Navy Blue, Classic Blue e Sky Blue, vengono assegnati alle iniziative che meglio hanno risposto ai diversi criteri in linea con la filosofia EU4Ocean.

I vincitori sono stati annunciati nel corso della manifestazione marittima europea (European Maritime Day), l’evento annuale durante il quale la comunità marittima europea degli “Ocean Leaders” (governi, istituzioni pubbliche, imprese, università, ONG) si incontra per fare rete, discutere e delineare un’azione congiunta sull’ambiente marino e l’economia blu sostenibile.

Questo evento è riconosciuto dalla Comunità Europea come il più sostenibile dell’Europa intera e quest’anno si è svolto a Brest in Francia il 24 e 25 maggio.

A Foggia, i progetti di alfabetizzazione oceanica di Mira aps, promuovono e realizzano da molti anni, un percorso partecipativo scientifico di alfabetizzazione scientifica per contrastare la “cecità oceanica”, definita dall’UNESCO come la mancanza di consapevolezza dei benefici del mare sulla nostra vita e l’assenza di programmi didattici sul mare per gli studenti di ogni età. “La maggior parte di noi vive la propria vita senza sapere quanto le azioni quotidiane influenzino la salute, la sostenibilità e le numerose risorse del mare da cui tutti dipendiamo, e per questo ci impegniamo nella realizzazione di percorsi di consapevolezza” dichiara la dott.ssa Luciana Stella, di Mira Aps, “Un importante riconoscimento internazionale per la città di Foggia, che finalmente viene menzionata per le sue eccellenze. Ma soprattutto un riconoscimento per i nostri studenti che si sono impegnati con creatività e ricerca di soluzioni per diventare attivisti della conservazione a favore di un futuro sostenibile…il proprio futuro!”, aggiunge il dott.Vet. Guido Pietroluogo

Il primo anno il progetto Ocean Literacy: SOS dal Pianeta Blu” ha coinvolto in un percorso di 12 mesi, circa 250 studenti dell’IC Santa Chiara Pascoli Altamura. Nell’ultimo anno i percorsi di alfabetizzazione oceanica hanno coinvolti più di 1000 alunni e alunne dell’IC Dante Alighieri, IC Foscolo Gabelli, IC De Amicis Pio XII, Istituto Marcelline, IC Alfieri Garibaldi.

Proseguendo il lavoro di “educazione al mare”, Mira sta implementando, infatti, anche un ulteriore progetto dal titolo “Oceano Madre” nel cui ambito, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’8 giugno in collaborazione con il Consiglio della Regione Puglia, il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Calimera (LE), la Piccola Compagnia Impertinente e il Polo Biblio Museale di Foggia invita la città presso la Biblioteca La Magna Capitana a partecipare alle iniziative in programma:

Ore 16.30 incontro con Piero Carlino Direttore Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera (Lecce) presso Auditorium della Biblioteca La Magna Capitana

Ore 18.30 spettacolo teatrale “Oceano Madre” della Piccola Compagnia Impertinente presso la Sala Narrativa della Biblioteca La Magna Capitana

Obbligatoria la prenotazione per entrambi gli eventi al numero della Segreteria del Museo di Storia Naturale 0881.706460