Per il Maggio dei Libri, filone tematico “Forti con le rime”, il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella presenta, il 31 maggio alle ore 19.30, “Quando il vento sussurra”, ultima silloge poetica di Franco Luce. “In un mondo in cui le urla sovrastano i silenzi, i versi di Franco ci arrivano lievi, quasi foglie spostate dal vento, sussurri da ascoltare col cuore. In un ponte tra passato e futuro, vive nei versi di Franco un presente fatto di ricordi e allo stesso tempo di sogni, nostalgie e speranze. E in un ponte tra le generazioni a presentare l’autore sarà la giovanissima autrice Alessia Lasorsa, con voce narrante Sara Lasorsa”, riferisce Paola Grillo per “Gli Spaginati”.