La comunità di Castelluccio Val Maggiore è stata sorteggiata tra le 1889 comunità italiane a portare in processione la statua di San Rocco il 17 giugno all’incontro europeo in onore del pellegrino di Montpellier che quest’anno si terrà a Bastia Umbra.

L’incontro ogni anno da oltre 25 anni viene organizzato con non pochi sforzi , ma con altrettanta passione e dedizione dal fondatore del sodalizio Fratel Costantino De Bellis originario di Stornara.

La comunità dei Monti Dauni nutre da secoli un forte devozione al Santo che al suo tempo professò con ammirevole dedizione il comandamento dell’amore , curando e lenendo i dolori dei malati di peste. In sintonia con il comune e la parrocchia, si stanno organizzando per raggiungere Bastia Umbra per vie ere una giornata all’ombra del Santo della carità il pellegrino di Dio San Rocco.