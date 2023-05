Aprile 2023 con il “picco” per l’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, che trova anche conferma Nelle Parole Del Presidente Di Aeroporti Di Puglia Vasile: «I numeri sono leggermente più alti di quelli previsti dal nostro piano industriale, li avevamo sottostimati». Ad esse si aggiungono quelle – non meno importanti – di chi sta operativamente facendo impresa, Lumiwings, il cui amministratore unico Dimitris Kremiotis aggiunge: «i dati passeggeri sono migliori delle previsioni, volare da Foggia per una compagnia come la nostra è meglio che farlo da Bari o da Brindisi». Per lui Foggia, come punto strategico, può rivelarsi persino più interessante di Brindisi e Bari: «questo aeroporto è troppo comodo: in città, in venti minuti si parte».

Ma arriviamo al punto. Nel mese di Aprile 2023 si è registrata una forte crescita del cosiddetto Load Factor, ovvero il rapporto tra il numero medio di passeggeri a bordo rispetto al numero totale di posti in vendita sull’aereo. In altre parole il cosiddetto “riempimento medio” degli aerei. Nel mondo dei trasporti è molto importante questo valore, perchè rispetto al numero secco di passeggeri e semplificando molto il discorso, indica in pratica quanto è profittevole o sostenibile una tratta in esercizio. Per calcolare questo valore, basta dividere il numero totale dei passeggeri che sono partiti o arrivati in aeroporto, per prodotto tra il numero di voli effettuati e il numero totale di posti in vendita sull’aereo.

«Utilizziamo solo dati ufficiali di Assaeroporti e di Aeroporti di Puglia – commenta il vice Presidente e Product Manager Andrea Casto che, in Mondo Gino Lisa, segue anche la direzione Tecnica di Aeroviabilità – e siamo in grado di affermare che il riempimento medio (Load Factor) ad aprile 2023 è stato di circa il 53%, ovvero un risultato notevole. Chi come noi conosce la storia dell’aeroporto di Foggia, ricorda anche che nella precedente esperienza di voli nel triennio 2009-2011, tale percentuale di riempimento fu raggiunta solo dopo diverso tempo». «Se addirittura allarghiamo lo sguardo ai risultati di tutti questi sette mesi, notiamo che il grafico dell’andamento del Load Factor all’aeroporto di Foggia è sempre stato in crescita, inclusi i mesi gennaio-marzo che sono normalmente quelli di maggiore sofferenza per il mercato aereo (la gente viaggia di meno perchè si concentra più nei periodi di vacanze natalizie e ferie estive). Nel mese di aprile si è registrato il valore più alto in assoluto da quando sono ripartiti i voli da Foggia, cosa che ci fa ben sperare per la stagione estiva».

Non è un dato di poco conto perchè, chi se ne intende un po’ di marketing e posizionamento di prodotto/servizio in generale, sa che ripartire con un’impresa dopo 11 anni di completa assenza di mercato e precedenti esperienze non troppo felici (per via di scelte sbagliate e carenze infrastrutturali a monte), ritrovarsi con una rispondenza simile solo dopo solo 7 mesi non è cosa di poco conto e nemmeno cosa così scontata. È come tentare di seminare in un terreno incolto ed avere una folta fioritura e tanti frutti subito. «I frutti al “Gino Lisa” iniziano ad esserci. E le scelte della compagnia Lumiwings e di Aeroporti di Puglia si stanno dimostrando sempre più azzeccate. Il periodo di rodaggio è molto importante, sia per perfezionare le scelte fatte, che per avere il tempo di creare uno zoccolo duro su cui poter contare anche in futuro» conferma il Presidente di Mondo Gino Lisa Sergio Venturino.

E su questo i passeggeri stanno iniziando a fare la propria parte. I dati matematici non sono discutibili. Anche rompendo quello scetticismo iniziale che indubbiamente c’era sulla riuscita dell’operazione che sui prezzi dei biglietti.

I clienti stanno comprendendo che a Foggia è stato proposto un servizio diverso, non più caro. E chi ha già preso l’aereo per decollare o atterrare da Viale degli Aviatori lo ha sperimentato in prima persona ed è pronto a ripetere l’esperienza e a suggerirla a parenti o amici. Il Net Promoter Score (NPS) del “Gino Lisa” è positivo e cresce sempre di più. Mondo Gino Lisa rende disponibile I Grafici Dell’andamento Dei Load Factor sul proprio sito www.mondoginolisa.it nella sezione relativa ai propri Studi.