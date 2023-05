Il 4 giugno, a partire dalle ore 21:00, arriva il “Cabaret in Piazza”: lo spettacolo, offerto alla cittadinanza dalla Frog , che di recente ha aperto il nuovo Spazio Enel in viale Roosevelt, si terrà in Piazza Matteotti e avrà due ospiti d’onore: i comici Renato Ciardo e Umberto Sardella. Conduce la serata Sabino Matera.

“Sarà possibile incontrare gli artisti nel backstage, già a partire dalle ore 20:00, presentandosi presso lo Spazio Enel Partner di viale Roosevelt. Abbiamo pensato di omaggiare la città di Cerignola con uno spettacolo di cabaret per donare un sorriso ai cittadini grandi e piccoli”, dice la referente della Frog, Rossana Cannone.

“Anche Villa Bautier, partner dell’evento, omaggia la città di Cerignola con uno spazio cooking in cui saranno distribuiti zucchero filato, prosecco, pop-corn: un pensiero per rendere unica una serata di svago e di allegria”, conclude Cannone.

