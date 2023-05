Cinquecentomila euro alle Isole Tremiti rivenienti dal Pnrr. E’ la somma che il nostro Comune ha ottenuto da uno dei bandi per il Piano nazionale di ripresa e di resilienza. Vanno ad aggiungersi ai 106mila euro rivenienti dai Fondi per le Isole Minori. Complessivamente 606mila euro da utilizzare con il solo fine di migliorare servizi, accelerare la transizione energetica e sostenere la vivibilità sulle Isole in un momento di grande attesa e progettualità.

“I fondi sono arrivati – commenta il sindaco facente funzioni Luciano Cafiero – grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione Calabrese che li richiesti nei tempi e con le procedure previste. Abbiamo già individuato campi d’azione affinché queste cifre possano essere utilizzate dagli operatori dell’arcipelago che hanno idee e progetti da sviluppare”.

Non è l’unica novità. Presto il Comune sarà dotato di uno sportello di consulenza a disposizione degli operatori. Un vero e proprio front office destinato a colmare una lacuna che si registrava da tempo. “Finalmente il nostro Ente – aggiunge il sindaco ff – si dota di una struttura professionale e si mette in linea con le altre realtà provinciali e regionali. Fondi e finanziamenti non saranno più un tabù per le nostre aziende. Anche questo un lavoro su cui stavamo lavorando da tempo e che presto diventerà realtà”.