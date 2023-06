La Polizia di Stato, durante i quotidiani servizi di controllo in ambito autostradale, ha tratto in arresto un uomo di 44anni, colto nella flagranza del reato di furto aggravato.

In particolare, al Casello autostradale di Foggia, il personale della locale Sottosezione Polizia Stradale, fermava un autoarticolato che procedeva con andatura insolita per il tipo di veicolo, accodandosi ad altro furgoncino al fine di superare la barriera di pedaggio autostradale. Al momento del controllo, il conducente professionale ammetteva di voler eludere il pedaggio e dalla disamina documentale, emergeva che il complesso veicolare viaggiava con un carico di carne alimentare, di consistente valore economico, già confezionato e pronto per il commercio, senza alcun documento fiscale giustificativo del trasporto. I successivi accertamenti, consentivano di acclarare la provenienza furtiva di 789 colli di carne alimentare pronta per essere riciclata ed essere immessa illecitamente sul mercato, dal valore economico di oltre 150.000 euro.

Pertanto, il soggetto veniva tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, la competente Autorità Giudiziaria disponeva l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Oltre alla misura restrittiva, l’intero complesso veicolare veniva sottoposto a sequestro e la merce veniva riconsegnata al legittimo proprietario. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.