Si è concluso con la consegna degli attestati il Progetto “CURVATURA MIUR “Biologia con curvatura Biomedica” – Percorso di Potenziamento e Orientamento” avviato in collaborazione tra il Liceo Scientifico-Classico “Rispoli-Tondi” di San Severo e la ASL Foggia. Dai banchi di scuola alla pratica in laboratorio: 65 giovani delle classi terze, suddivisi in 4 gruppi, hanno partecipato alle attività laboratoriali presso il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo.

A guidarli nelle attività pratiche il Dirigente Responsabile Donato Carafa. Il coordinamento del progetto è stato affidato alla Struttura Formazione della ASL di Foggia. Il percorso formativo è nato con l’obiettivo di aiutare gli studenti a consolidare le competenze già apprese a scuola, a svilupparne di nuove e ad acquisire la cultura del lavoro attraverso l’esperienza.

Il progetto è volto a favorire l’acquisizione di abilità in campo biologico, grazie all’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e ad orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario. Alla cerimonia finale ha preso parte anche il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Foggia Pierluigi De Paolis.