L’Amministrazione comunale di Cerignola ha deciso di utilizzare lo strumento fiscale del 5×1000 per realizzare finalità sociali a favore della comunità. Lo comunica il sindaco Francesco Bonito sul proprio canale social. “Sono pertanto qui a chiedere ai miei concittadini di prevedere, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la destinazione del 5×1000 in favore del Comune di Cerignola – dice -. Le risorse che saranno assicurate attraverso questa modalità avranno una precisa destinazione, ovverosia quella di finanziare il “mercato solidale”, un’iniziativa unica in Italia destinata alle fasce di popolazione più deboli e di cui l’assessore Maria Dibisceglia darà maggiori informazioni nei prossimi giorni”.