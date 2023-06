In merito alle notizie circolate in settimana sulla scoperta di un commercialista abusivo che esercitando senza averne titolo, ha causato danni ai suoi malcapitati ed ignari clienti, il Presidente O.D.C.E.C. Foggia, Dott. Giuseppe Senerchia ricorda “ai cittadini contribuenti di controllare se il proprio Commercialista sia iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili verificando sul sito dell’Ordine. Si ricorda altresì che l’Albo Pubblico nasce a tutela dei cittadini e non degli iscritti ed è garanzia di legalità e competenze professionali”.