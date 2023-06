A Palazzo Fornari (Cerignoa), CEREALIA apre i battenti con l’evento “Il piano delle fosse granarie di Cerignola – un monumento a cielo aperto” organizzato dalla Pro loco Cerignola APS e dal CREA Centro di Ricerca di Cerealicoltura e Colture Industriali. La manifestazione a carattere storico-culturale e scientifico nasce dall’esigenza collettiva di valorizzare e conservare le Fosse Granarie, un “monumento a cielo aperto”, eredità storica della raccolta e della conservazione dei cereali. Le fosse granarie rappresentano l’espressione più significativa della civiltà contadina per molti Paesi del Bacino del Mediterraneo, e quello di Cerignola rappresenta un caso unico nel mondo, concentrando in un unico sito (“il Piano”) oltre 600 fosse.

Nel corso del seminario di apertura del festival Cerealia, verranno illustrate le principali tecniche di conservazione dei cereali a partire dalle origini dell’agricoltura fino ai giorni nostri: idee, riflessioni e strumenti operativi per promuovere e valorizzare un patrimonio culturale unico. Al termine dell’incontro la visita guidata condotta dalla Pro loco Cerignola sarà seguita da una degustazione di prodotti espressione delle eccellenze del territorio e da uno spettacolo teatrale a cura di Giustina e Michele Dell’Anno.

Cerealia è un festival internazionale che si svolge in Italia annualmente a partire dal mese di giugno, integrando eventi con attività di “disseminazione” prima o dopo il festival vero e proprio, nel percorso “Aspettando Cerealia”. I temi chiave del festival sono: cultura, società, economia, alimentazione e gastronomia, produzioni agrarie, ambiente, territorio e paesaggio, turismo, identità collettive e memorie condivise. Il festival, negli anni, ha avuto riconoscimenti nazionali ed internazionali e dal 2015 è premiato dall’EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Label, marchio concesso dall’EFA (European Festival Association) ai festival europei di eccellenza.

La XIII edizione del Festival Cerealia 2023 ha come tematica “Borghi ed aree interne: prospettive innovative per luoghi identitari” e si svolge in due momenti: il percorso “Aspettando Cerealia” nei mesi Marzo-Luglio e il festival vero e proprio dal 15 settembre al 30 Ottobre 2023.

Interverranno

Francesco Bonito, sindaco di Cerignola

Rossella Bruno, assessore cultura turismo sport

Sergio Cialdella, assessore attività produttive

Paola Sarcina, direttrice Cerealia

Elisabetta Lupotto, CREA Alimenti e nutrizione e CS Cerealia

Maria Vasciaveo, presidente Pro loco Cerignola APS

Nicola Pergola, biblioteconomista e storico locale, autore del cortometraggio dal titolo “Il Piano delle Fosse di Cerignola”

Pasquale De Vita, dirigente di ricerca del CREA Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali