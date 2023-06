E’ stato condannato a 22 anni di carcere Mirko Tammaro, il giovane di 26 anni che il 3 settembre 2022 ha ucciso il ventenne Andrea Gaeta a Orta Nova. La decisione è stata presa dal gup al termine del processo con rito abbreviato.

L’imputazione è omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 26enne uccise per gelosia. Dopo aver visto la sua ex fidanzata in compagnia di alcuni amici, tra i quali Andrea Gaeta, si armò di una pistola e sparò al ragazzo, mentre si trovava in auto assieme ad altri giovani. Il 20enne ucciso era il figlio di Francesco Gaeta, ritenuto dagli inquirenti un elemento di spicco della criminalità organizzata ortese.