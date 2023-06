Il prossimo 13 giugno inizierà il primo Orientation Lab, rientrante nel progetto AZIMUT voluto dall’Amministrazione Comunale di Troia e finanziato dal programma della Regione Puglia “Punti Cardinali”, tra le misure sperimentali della strategia regionale “Agenda per il lavoro Puglia”.

Calendario dell’Orientation Lab

13 giugno 2023 dalle 8:30 alle 13:30 22 giugno 2023 dalle 8:30 alle 13:30 15 giugno 2023 dalle 8:30 alle 13:30 27 giugno 2023 dalle 8:30 alle 13:30 20 giugno 2023 dalle 8:30 alle 13:30 29 giugno 2023 dalle 8:30 alle 13:30

Il laboratorio della durata di 30 ore e a titolo gratuito si intitola “I viaggi di Gulliver…e altri viaggi” – Impariamo l’inglese tutti insieme, ed è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni. E’ finalizzato all’apprendimento dell’inglese legato al tema del viaggio, attraverso il gioco e simulazioni di situazioni in cui ognuno di noi si è trovato ogni qualvolta ha effettuato un viaggio in un paese diverso dall’Italia.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere all’Orientation Desk ubicato a Troia nei locali del Polo della Cultura – Palazzo San Domenico in Via Regina Margherita, 2.

Giorni e orari di apertura – Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30 – Mercoledì dalle 11.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00

Il personale in servizio al Desk è raggiungibile telefonicamente al numero 379.1688416 e all’indirizzo email desktroia@libero.it

Il progetto Azimut è attuato dalla rete dei partner APS Puglia Senza Ostacoli, IRFIP, Creolav srl impresa Sociale, Soc. Coop. Bottega degli Apocrifi Arl, Confesercenti Foggia.