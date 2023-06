“Gli esami di maturità sono un traguardo importante che ogni studente deve vivere con una sana tensione emotiva e con la consapevolezza che l’impegno profuso nell’arco dell’anno è il lasciapassare per il percorso di vita da seguire da qui in avanti”. Lo dice il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, sull’inizio degli esami di maturità che, da oggi, riguarderà centinaia di studenti anche in Capitanata.

“Si tratta di una prova particolare, una prova diversa, che farà sentire le emozioni tra i compagni e con i docenti, che consente di mettere in evidenza tutto ciò che si è appreso negli anni di studio, un bagaglio culturale e di conoscenze che sarà indispensabile per realizzare un radioso futuro professionale verso un percorso di maggiori responsabilità – afferma Nobiletti -. Un’esperienza unica che costituisce un momento da ricordare. A nome mio e di tutto il Consiglio formulo i migliori auguri a tutti i maturandi che iniziano oggi i loro esami”.