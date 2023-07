Torna anche quest’anno l’immancabile appuntamento con la Notte Bianca apricenese “summer edition”, in programma sabato 29 luglio all’interno del cartellone estivo dell’Amministrazione Comunale, organizzata da I Matti di Notte, in collaborazione con A.I.G., caratterizzata come sempre dall’allegria e dall’ospitalità, per vivere al meglio il “cuore” dell’estate con tanta buona musica e intrattenimento di qualità! Le attività commerciali resteranno aperte e le principali vie dello shopping saranno attrezzate con stand di prodotti enogastronomici e punti di ristoro per turisti e visitatori.

Dalle ore 22 artisti di strada, giostre, gonfiabili e musica live e a seguire tutti in piazza Andrea Costa con il SAMSARA on tour, il grande show che fa impazzire l’Italia per ballare e divertirsi fino a notte fonda. Partner della manifestazione il gruppo Business Center di Apricena e le Ferrovie del Gargano, che metteranno a disposizione treni e mezzi fino a tarda notte per raggiungere in sicurezza la città.