La legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità, da parte di persone in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Con il Decreto Interministeriale del 18 aprile 2023 sono stati definiti:

• requisiti di accesso;

• ammontare del beneficio;

• modalità di erogazione;

• procedura di individuazione dei beneficiari e termini previsti.

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di 382,50 euro, erogato attraverso la Carta Solidale per acquisti di beni di prima necessità, una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile. La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa e sarà operativa da luglio 2023.

Non è necessario presentare domanda: i beneficiari sono individuati da Inps secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale del 18 aprile 2023. A decorrere dal 18 luglio 2023 i cittadini beneficiari riceveranno dal Comune di Carapelle, presso l’indirizzo di residenza, lettera/notifica di assegnazione della Carta Solidale a mezzo posta ordinaria contenente le indicazioni per il ritiro delle Carte presso gli Uffici Postali. In ogni caso, coloro i quali ritengono di possedere i requisiti previsti dal decreto possono recarsi spontaneamente presso gli uffici Servizi Sociali del Comune per verificare la loro posizione.

Requisiti