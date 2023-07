Promozione di sé nel mondo del lavoro: Buoni esempi di (self) marketing”. E’ il tema del Job Day in programma ad Orsara di Puglia promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto“OrientaOrsara”. L’appuntamento si svolgerà martedì 25 luglio 2023, a partire dalle ore 17.00, presso l’aula consiliare del Comune. L’iniziativa si sviluppa attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, che ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Mario Simonelli, e di Carmine Spagnuolo, coordinatore attività del consorzio, si entrerà nel vivo dell’incontro, con l’obiettivo di approfondire attraverso la voce dei relatori tutte quelle attività volte a promuovere se stessi, le proprie competenze e la propria professionalità. Parteciperanno: Michela Trigiani, docente di Marketing; Antonella Narducci, responsabile ricerca e sviluppo della Fiordelisi SRL; Rocco Naviglio, gelatiere artigianale; Leonardo Guidacci, produttore di vino e titolare della Cantina Il Tuccanese.

Le attività dei Job Days sono destinate a studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani con età tra i 15 e i 29 anni, persone in condizioni di disagio. Si tratta di giornate dedicate al lavoro, occasioni di “incontro e confronto” con le aziende del territorio ed esperti della materia. Saranno organizzate anche simulazioni di colloqui di lavoro individuali/di gruppo ed incontri formativi su politiche attive del lavoro, con la possibilità per i giovani di proporre la loro idea imprenditoriale e beneficiare di una fase di accompagnamento per la realizzazione della stessa. Il progetto“OrientaOrsara” promosso dal Comune di Orsara di Pugliaè realizzato in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos, Frequenze, con Euromediterranea e Legacoop Puglia.

Per info: punticardinaliorsara@gmail.com