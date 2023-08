In un pittoresco scenario tra le campagne della Puglia, dallo scorso 29 Giugno al 6 Luglio, è stato realizzato un eccezionale progetto denominato “Social Detox”, grazie all’organizzazione del “Gruppo informale Explore The World” gruppo di giovani affiatati si è dedicato con entusiasmo alla progettazione europea, operando in modo specifico nella regione Puglia, tra la provincia di Foggia nei 5 Reali Siti e la provincia di Bari, nella città di Altamura. Lo Scambio Giovanile è stato il risultato delle brillanti menti di ragazzi e ragazze provenienti dalle nostre realtà locali e regionali.

Questa iniziativa ha coinvolto circa 30 partecipanti provenienti da diverse nazioni, tra cui Danimarca, Macedonia del Nord, Polonia e Grecia, per un’intensa settimana di condivisione ed esperienze uniche.

Il progetto “Social Detox” si è prefisso l’obiettivo di restituire ai giovani una dimensione più umana della realtà, focalizzandosi sulle esigenze e i sentimenti dei partecipanti e affrontando il problema dell’addizione ai social network. Durante lo scambio giovanile, i partecipanti sono stati sostenuti nell’orientarsi nuovamente verso se stessi, riconnettendosi con il proprio io interiore e prendendo consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti digitali e del tempo trascorso davanti allo schermo.

È stata stimolata una riflessione critica sulle nuove tecnologie e sul loro ruolo nella vita di tutti i giorni, in un mondo in cui la digitalizzazione sembra averci intrappolati. L’obiettivo è stato quello di ridefinire il ruolo di queste utili risorse e spiegare che un uso moderato delle nuove tecnologie e dei media digitali può contribuire al miglioramento della vita di ognuno.

Il progetto si è articolato in una serie di obiettivi specifici, tra cui il miglioramento delle competenze chiave dei giovani partecipanti, incluso quelli con minori opportunità, e la promozione della cittadinanza attiva. Attraverso la consapevolezza dell’inclusione sociale e della solidarietà, si è voluto offrire maggiori opportunità di mobilità educativa ai giovani e alle organizzazioni coinvolte. Inoltre, il progetto ha favorito una maggiore cooperazione tra le organizzazioni partecipanti, migliorando le attività nel campo giovanile sia a livello locale che internazionale.

Un aspetto fondamentale dello Scambio Giovanile “Social Detox” è stata la consapevolezza dell’importante argomento dell’addizione ai social media e dei suoi effetti collaterali.

Durante la fase di follow-up e nella presentazione dei risultati finali, il progetto ha coinvolto la popolazione locale, sensibilizzandola su questa tematica cruciale. L’obiettivo è stato quello di implementare questa consapevolezza anche nei paesi dei partner europei, contribuendo così a diffondere un messaggio di utilizzo responsabile delle nuove tecnologie.

La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile grazie al sostegno dell’agenzia nazionale per i giovani e al programma europeo Erasmus Plus. Queste iniziative finanziarie dimostrano quanto il programma Erasmus Plus sia un successo straordinario nell’educazione dei giovani.

Lo Scambio Giovanile ha creato un prezioso ambiente di scambio e crescita tra culture diverse, dimostrando come la cooperazione tra i giovani possa portare a risultati straordinari.

Progetti come questi rappresentano un importante passo avanti nel promuovere una maggiore comprensione e solidarietà tra i giovani d’Europa, rendendoli veri ambasciatori del cambiamento sociale