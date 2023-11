A Cerignola i Giardini di Via Milano sono stati dedicati alla memoria del Professor Umberto Albanese. “È stato un momento struggente, innanzitutto per il grande ricordo personale che mi lega alla sua figura di erudito studioso della materia giuridica, che ha saputo plasmare, vivere in maniera viscerale attraverso volumi ancora impressi nella memoria di moltissimi studiosi – commenta il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito -. Lo Γ¨ stato soprattutto per lo straordinario ricordo umano che moltissime testimonianze hanno riportato in vita, in modo vero, tangibile e non retorico, per sottolineare l’amore, la passione di un uomo per la crescita dei giovani della propria cittΓ , un punto d’orgoglio. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto spendere le loro parole, i loro commossi ricordi, a partire dai suoi familiari, custodi di un patrimonio inesauribile di umanitΓ , gli studenti dell’ITET “Dante Alighieri”, attenti studiosi di una storia tutta cerignolana da raccontare, i rappresentanti del terzo settore, incarnati dal Club Unesco, linfa di una grande vivacitΓ culturale. Ringrazio per la presenza i miei preziosi collaboratori della Giunta comunale, l’Assessore alla Cultura Rossella Bruno e l’Assessore ai Rapporti Istituzionali Domenico Dagnelli”.