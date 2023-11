Nel piccolo borgo dei monti dauni che è stato per molto tempo “il paese più longevo d’Italia” con zio Giovanni La Penna scomparso il 28 dicembre del 2020 all’età di 111 anni e 60 giorni, un’altra centenaria è pronta a festeggiare lo storico traguardo. Si tratta della nonna di Alessia Marcuzzi, la signora Carmelina De Cesare, nata a Roseto Valfortore, per tutti noi zia Carmelina.

Questo il messaggio di auguri dell’amministrazione comunale: “Tutta la cittadinanza di Roseto Valfortore vuole fare gli auguri a te, zia Carmelina, per aver raggiunto il traguardo dei 100 anni. La tua gioia, la tua forza e la tua simpatia vincono ancora contro il tempo. Buon compleanno. Ti aspettiamo in estate a Roseto per festeggiare insieme agli altri centenari.”