Mercoledì 22 Maggio 2024 alle ore 15.00 presso la sede di ENAC PUGLIA ETS in Via Gioberti, 24 le tre reti cittadine e i responsabili di progetto di “Con i Bambini Impresa Sociale” nell’ambito dell’Avviso Comunità Educanti 2022 incontreranno la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. I tre progetti sono: Progetto “Rete” di Fondazione ENAC PUGLIA ETS, Progetto Comunità educante Rione Candelaro di APS Sacro Cuore e FoggiaLab dell’OdvL’Aquilone.

Le tre reti, dal mese di Giugno 2023 si sono riunite per una reciproca conoscenza dei rispettivi intenti progettuali e per avviare un primo tavolo di concertazione individuando finalità comuni senza sovrapporre o replicare le azioni progettate.

Le tre reti hanno presentato un impianto progettuale caratterizzato da singole specificità e un’azione territoriale diversa per ciascuno degli enti proponenti con il coinvolgimento di Scuole e Istituzioni che garantiscono già una importante copertura territoriale; tuttavia, al termine dei due anni di progettazione, si è condiviso l’obiettivo specifico di arrivare a creare un’infrastrutturazione educativa condivisa e compartecipata sul territorio cittadino foggiano, formalizzando la compartecipazione e la coprogettazione col Comune di Foggia, partner di tutte e tre le cordate, nell’auspicio di ampliare e qualificare ulteriormente i servizi per i minori già esistenti.

Per implementare questo obiettivo, già dal primo incontro, si sono condivise e concordate alcune azioni che i tre capofila delle reti si impegneranno a portare avanti, indipendentemente dal contributo di Con i Bambini Impresa Sociale.

Le tre reti intendono esporre gli obiettivi educativi dei progetti al Comune di Foggia, con l’obiettivo di coinvolgere l’Istituzione comunale nelle iniziative che verranno sviluppate prossimamente.