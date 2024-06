Da oggi, lunedì 24 giugno 2024, la nuova Biblioteca di comunità “ALI” di Orsara di Puglia sarà aperta al pubblico con orario 9-12 e 17.20. Sabato 22 giugno la nuova Community Library, infatti, è stata realizzata grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea e all’impegno congiunto della Regione Puglia e delle ultime due amministrazioni comunali orsaresi, prima con la giunta di Tommaso Lecce poi con l’attuale governo cittadino del sindaco Mario Simonelli. All’inaugurazione è intervenuto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. La Biblioteca di Comunità parte con una dotazione libraria di 6mila volumi. Un’intera sezione e uno spazio ludoteca sono dedicati ai bambini. Nei locali completamente ristrutturati di Palazzo Varo, storico edificio appartenente alla Diocesi e assegnato in comodato d’uso gratuito al Comune di Orsara di Puglia, oltre ai libri, a una grande sala lettura e alla ludoteca, sono presenti uno spazio per l’ascolto musicale di una selezione di vinili, una stanza dedicata a chi lavora in smart working e una sala registrazione completa di tecnologie e strumentazioni. Il progetto e tutto il lavoro necessario a consegnare al paese questa importante e bellissima struttura sono stati illustrati da Concetta Terlizzi, delegata comunale a Turismo-Cultura e Istruzione, dall’assessore Chirico Staffieri e dall’architetto Luigi Casoria. La sala di registrazione sarà utilizzabile previa prenotazione. Per i libri della sezione bambini e per la sezione saggistica, il Comune di Orsara di Puglia ha ringraziato rispettivamente Milena Tancredi della Biblioteca La Magna Capitana e Rocchina Cericola. Circa 200 volumi sono stati donati da Michele Terlizzi, psicologo di origini orsaresi. Alla Biblioteca, inoltre, anche il professor Saverio Russo, docente dell’Università di Foggia presente all’inaugurazione, ha donato i libri di cui è autore.

Palazzo Varo, all’interno del quale sono ospitati gli ambienti della Community Library, è un edificio risalente al XVI secolo. Appartenne alla Principessa Orsini e poi alla Principessa di Solofra. Si trova in Largo San Michele, nel cuore del centro storico orsarese, a pochi passi dall’Abbazia Sant’Angelo. I muri spessi e la peculiare struttura dell’edificio assicurano non solo degli spazi adeguati, ma anche un ottimo isolamento termico e un ambiente ideale per la lettura e per tutte le altre attività che caratterizzeranno la Biblioteca. È stato fatto un lavoro importante anche per ottimizzare l’acustica interna.