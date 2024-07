Un mare di cose da conoscere e da fare è il titolo del cartellone del Museo di Storia Naturale di Foggia, struttura del Polo Biblio-Museale in viale Giuseppe Di Vittorio, 31, per conoscere più da vicino il mondo sommerso.

Quattro appuntamenti interamente dedicati al mare, dunque, per scoprire i segreti del più grande e misterioso ecosistema del Pianeta, con attività scientifiche per bambini e per gli adulti di ogni età.

Marine box e La Dea Medusa sono i due laboratori dedicati ai piccoli visitatori, dai 6 ai 10 anni, in programma l’8 e il 15 luglio 2024, dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Un modo divertente per conoscere alcune specie marine imparando a rispettarle e a tutelarle. Entrambi gli appuntamenti sono a cura del personale di accoglienza e didattico del Museo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0881706460.

Sono invece aperti a tutti, dai 10 ai 99 anni, i due eventi di Citizen Science, in cui saranno i cittadini ad essere direttamente coinvolti in attività di ricerca dal titolo Tutti a caccia di specie aliene marine. Si tratta, infatti, di veri e propri training scientifici a cura degli esperti del Museo di Storia Naturale, che si terranno sempre l’8 e il 15 luglio e 2024, ma dalle ore 19.30 alle ore 21.30. Attraverso l’uso di App specifiche, i partecipanti potranno prendere parte al programma di ricerca sulle specie aliene marine, come rilevatori volontari. Per specie aliene ci si riferisce ad animali e vegetali che sono stati introdotti dall’uomo, in modo volontario o involontario, in zone al di fuori dell’area geografica in cui la specie è distribuita.

Prenotazioni: Tel. 0881.706460 – email: museodistorianaturale.foggia@regione.puglia.it