Attività inclusive per ragazzi, perché ogni talento merita di brillare. E’ un mare di opportunità “L’Officina dei Ragazzi”, il progetto promosso dall’Associazione Il Girasole di Foggia, da oltre 15 anni impegnata sul territorio con tante attività per bimbi e ragazzi con autismo e difficoltà cognitive. Destinatari sono i ragazzi dai 18 anni in su con autismo e problemi cognitivi, che possono beneficiare di tante attività: Laboratorio sulle Autonomie, Autonomie domestiche, Potenziamento cognitivo, Laboratorio d’Arte e Artigianato, Laboratorio Musicale, Laboratorio Teatrale, Laboratorio Motorio e Socializzazione. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì (dalle ore 9 alle ore 13) presso le sedi dell’Associazione Il Girasole di Foggia: Via M. Bisceglia, 19 e Via Caggianelli, 6.

“Questo progetto nasce dalla richiesta di tanti genitori di occuparsi dei loro ragazzi che, terminato il periodo scolastico, rimangono a casa e spesso sono soli senza svolgere nessuna attività – spiega Cristina Bubici, Psicoterapeuta, Analista del Comportamento e Supervisore ABA -. E’ un problema che interessa tanti di loro. Noi vogliamo invertire la tendenza e L’Officina dei Ragazzi punta sia all’inclusione sociale che lavorativa dei destinatari. E’ un percorso pensato per ragazzi con autismo e disabilità, cognitiva e motoria, che verranno seguiti dalle nostre esperte che intraprenderanno con loro un percorso pensato al ‘dopo di noi’ con tante attività che insegneranno loro una serie di abilità. Verranno fatti dei programmi personalizzati di potenziamento cognitivo e laboratori che valorizzeranno le loro abilità”. Per info su come partecipare e iscrizioni: cell. 3453794976 – www.ilgirasolefoggia.it.