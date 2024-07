L’ 8 luglio si celebra l’International day for the Mediterranean sea, la giornata dedicata alla tutela del Mar Mediterraneo e alla salvaguardia degli ecosistemi marini per prevenire i rischi naturali ed antropici e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute del Mare Nostrum ed i pericoli che lo minacciano. Nonostante occupi solo l’1% della superficie degli oceani del Pianeta, il Mediterraneo è un mare sorprendentemente vitale che ospita circa il 7% della fauna marina mondiale, con un gran numero di specie endemiche, circa il 30%.

Ma c’è un aspetto che sta danneggiando anche il nostro mare che è quello dei rifiuti. Ogni secondo, l’equivalente di un camion carico di plastica finisce nei mari di tutto il mondo. In un anno fanno oltre 12 milioni di tonnellate di bottiglie, buste ed oggetti di ogni tipo che raggiungono gli oceani e di cui, una volta a largo, perdiamo inevitabilmente le tracce. Per creare una maggiore consapevolezza su questo aspetto, i volontari de La Via della Felicità organizzano iniziative di clean-up e raccolta rifiuti in tutto il territorio nazionale, ripulendo aree verdi, parchi e anche spiagge.

In celebrazione di questa speciale giornata i cittadini volontari de La Via della Felicità di Foggia, torneranno in campo con un altro intervento di riqualificazione in Viale Candelaro, con punto di ritrovo davanti alla Banca Intesa, dalle ore 19:00 di Mercoledì 10 Luglio. La Via della Felicità Foggia, ormai attiva da anni in città, è un gruppo di cittadini che hanno a cuore la bella città pugliese e vogliono darsi da fare per rimuovere il degrado e far risaltare ciò che di bello c’è.

Vogliono continuare a dare il buon esempio, insegnando il corretto smaltimento dei rifiuti, che sicuramente non è l’abbandono in strada, su aiuole, nei mari o nei parchi. La Via della Felicità si ispira all’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che al capitolo 12 scriveva: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per maggiori informazioni chiamare il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .