I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con un significativo aumento di pattuglie e militari impiegati.

Numerose sono state, nell’ultimo periodo, le richieste di intervento pervenute ai militari dell’Arma da parte di cittadini, in relazione all’avvistamento di veicoli che percorrevano a forte velocità alcune vie della città creando pericolo per i residenti, in special modo in orario serale e notturno. In taluni casi, sarebbero state segnalate vere e proprie gare di velocità su rettilinei urbani e l’emissione di rumori molesti causati dalle manovre incaute di auto e motoveicoli, che avrebbero provocato paura e rabbia tra gli abitanti, costretti a notti insonni.

Il bilancio dei servizi effettuati negli ultimi giorni dai Carabinieri è di circa 150 veicoli controllati e di altrettanti utenti, nonché di contravvenzioni al codice della strada per violazioni delle norme sulla sicurezza stradale, mancato rispetto dei limiti di velocità ed emissione di rumori molesti.