Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle foggiane hanno eseguito sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, che ha interessato principalmente le località balneari e i locali della movida, ha visto i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia impegnati in controlli ad attività commerciali, veicoli e persone, operati anche attraverso l’ausilio delle unità cinofile.

E proprio grazie al fiuto dei cani antidroga “JIM” e “ZABOR”, è stato possibile individuare 24 persone in possesso di hashish, marijuana e cocaina (2 delle quali tratte in arresto e 4 denunciate all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio).

Nel tentativo di eludere eventuali controlli, lo stupefacente era stato in taluni casi abilmente occultato all’interno di borse, indumenti personali e autovetture.

Le attività in argomento rientrano nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.