In riferimento al comunicato stampa diramato dall’associazione “Federcommercio”, l’Amministrazione comunale chiarisce che, in data 31 luglio, sul portale istituzionale del Comune di Cerignola è stata pubblicata, nella sezione Albo pretorio e “Notizie in evidenza”, la manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio di organizzazione e gestione della fiera Madonna di Ripalta.

Sono stati invitati a partecipare tutti i soggetti “che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. e che siano in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della presente selezione, nonché le aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche”.

La procedura adottata è in linea con la normativa vigente garantendo la piena tutela dell’interesse pubblico, e, quindi, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.