La Direzione Strategica del Policlinico di Foggia si unisce al profondo dolore per l’improvvisa scomparsa del Dott. Vito Procacci, per diversi anni Direttore del Pronto Soccorso del Policlinico di Foggia e punto di riferimento per la sanità pugliese.

Professionista eccellente, di grande spessore umano, sempre disponibile, ha dedicato tutto il suo impegno alla Medicina d’Urgenza, senza mai risparmiarsi.

Alla famiglia e alle tante persone che gli hanno voluto bene la sentita vicinanza di tutto il Policlinico di Foggia.