Tutto pronto per la 6ª Edizione della Sagra dei Cingoli di Grano Arso, in programma il 7 settembre a Carapelle. Sarà una serata piena di divertimento con i Los Locos come ospiti speciali. “Sarà un’ottima occasione per rivivere insieme i balli di gruppo e godersi la tradizione e il gusto del Grano Arso”, assicurano dalla Pro Loco di Carapelle.