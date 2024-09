“La situazione di grave pericolo per gli automobilisti relativamente alle due rotonde, situate sulla Strada Statale 16, poco segnalate e scarsamente illuminate, che regolano gli incroci Torremaggiore-San Paolo Civitate-Apricena e quella che conduce alla Circumsanseverina, deve essere risolta nel più breve tempo possibile”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale, Giannicola De Leonardis, che ha inviato una lettera con specifica segnalazione al responsabile della struttura territoriale Puglia di Anas, ing. Vincenzo Marzi. “In entrambi i casi, nel corso dell’estate – spiega De Leonardis – si sono verificati molteplici sinistri, prevalentemente concernenti incidenti in cui gli automobilisti, a causa della scarsa visibilità dei due incroci, sono finiti con le proprie autovetture sulla parte sopraelevata delle rotonde. Il tema della sicurezza stradale e della incolumità degli automobilisti va affrontato apportando costanti migliorie alla viabilità. Motivo per cui ho chiesto immediati interventi atti a risolvere le criticità che tanti automobilisti, in queste settimane, mi hanno rappresentato. Bisogna procedere celermente a porre in essere lavori di rifacimento e implementazione della segnaletica orizzontale e verticale e della illuminazione, nonché di ogni altro ed ulteriore elemento utile affinché le due rotonde siano ben visibili agli automobilisti sia nelle ore diurne che in quelle notturne”, conclude De Leonardis.