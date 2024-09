Ancora un assalto al bancomat in Capitanata. A San Marco in Lamis, ignoti nella notte hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale della Banca popolare pugliese in via Matteo La Piscopia.

Il centro garganico era già stato colpito a febbraio quando un commando aveva assaltato l’ufficio postale con un escavatore. Gli altri colpi nelle scorse settimane c’erano stati a San Nicandro Garganico e Torremaggiore.