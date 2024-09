“Porterò i risultati e il successo di questo corso in giro per tutta la Puglia, come esempio positivo per i progetti di formazione”. È con queste parole che Silvia Pellegrini, direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro-Istruzione e Formazione della Regione Puglia, ha evidenziato il bilancio lusinghiero del corso per “Operatore della ristorazione” tenuto da “La Scuola dei Mestieri Smile Puglia” che martedì 10 settembre si è concluso con un evento molto partecipato nella struttura del Villaggio Don Bosco.

Sono molti i ragazzi che, partecipando al corso, hanno acquisito le competenze e gli attestati necessari a lavorare nel mondo della ristorazione. Un risultato oltremodo importante, perché conseguito a vantaggio di giovani e giovanissimi che vengono da un percorso scolastico spesso difficile e che oggi, invece, possono utilizzare le competenze acquisite entrando nel mondo del lavoro dalla porta principale. Studiando, lavorando sodo e partecipando anche a una serie di stage in diverse aziende che hanno collaborato al progetto, oggi quei ragazzi hanno l’opportunità di un’occupazione molto richiesta sul mercato.

All’evento conclusivo sono stati proprio gli allievi del corso a portare la loro testimonianza, ringraziando i tutor, i docenti e le imprese. L’evento conclusivo si è aperto con i saluti di Rita De Padova, presidente della Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus. A introdurre i temi dell’incontro ci ha pensato Luigia Cristiani, mentre gli interventi sono stati coordinati da Maria Del Vecchio. Importante la partecipazione di Silvia Pellegrini, direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro-Istruzione e Formazione della Regione Puglia, e di Giovanni Forte, presidente di Smile Puglia.

Il corso è stato organizzato da La Scuola dei Mestieri, una realtà vincente promossa da Smile Puglia, in collaborazione con Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus e Associazione Comunità sulla strada di Emmaus. L’iniziativa è stata supportata dalla CGIL, nell’ambito della provincia di Foggia.

“Conseguire la qualifica triennale di Operatore della Ristorazione al Villaggio Don Bosco, presso La Scuola dei mestieri di SMILE PUGLIA mi ha avvicinato concretamente al mondo del lavoro e mi ha permesso di crescere come persona umanamente, sono grato a questo luogo e alle esperienze che ho vissuto in questo triennio”, ha dichiarato Michele Cilla, uno degli allievi del corso. Il corso è stato finanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 AVVISO PUBBLICO OF/2019, Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale emanato con A.D. n. 1323 del 21/10/2019 del Servizio FP della Regione Puglia pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019 (Progetto approvato con A.D. n. 1132 del 23/06/2020 pubblicato sul BURP n. 96/2020. CUP: B31D20000320009 Codice MIR: A1001.209 Codice progetto: POR OF19-FG-02).