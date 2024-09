Domenica 22 settembre, a Deliceto si rinnova una consuetudine antichissima e spettacolare, quella della Cavalcata Storica. La tradizione narra che il 22 settembre del 1837, dopo aver portato la statua della Madonna dell’Olmitello in processione, Deliceto riuscì a superare la tragedia del colera. Da allora, ogni anno i delicetani rinnovano l’omaggio e il patto di devozione con la loro Patrona, la Madonna dell’Olmitello, che nel giorno della Cavalcata Storica viene portata in processione con cavalieri e dame a cavallo, e un lungo e variopinto corteo di popolani, contadine e contadini in costumi d’epoca, un intero popolo che rievoca la propria storia e ricorda la matrice culturale della propria identità. In paese, la partenza della Cavalcata Storica è prevista alle ore 10.30 dalla Fontana Monumentale. La statua della Madonna con il bambino, portata da un carro, sarà accompagnata da un lungo corteo per le strade di Deliceto, fino ad arrivare verso le ore 12.30 nel Piazzale Belvedere del paese.

“La Festa Patronale, con la Cavalcata Storica, è un momento importante e molto sentito dai delicetani”, spiega il sindaco Pasquale Bizzarro. “Simbolicamente, da sempre segna la fine dell’estate e apre le porte ai migliori auspici per la nuova stagione con Deliceto che, ancora una volta, si affida e rende omaggio alla Madonna dell’Olmitello che, come narra la tradizione, nel 1837 aiutò il paese a superare la tragedia del colera. Uno dei momenti più belli, attesi e intensamente partecipati è proprio la Cavalcata Storica”. Domenica 22 settembre la festa proseguirà con l’attesissimo concerto di Fedez, in programma alle ore 22 nel Piazzale Belvedere (ingresso libero).

La festa patronale di Deliceto è cominciata oggi, sabato 21 settembre, con il pellegrinaggio di preghiera partito alle 4.30 del mattino dal Piazzale Belvedere per arrivare alla Chiesa dell’Olmitello che si trova lontano dall’abitato. Stasera, alle ore 19, nella Chiesa Madre ci sarà la Benedizione dei Diciottenni. Sempre oggi, sabato 21 settembre, grande attesa per “Nostalgia 90”, il più grande e apprezzato show musicale sulla musica anni ’90 capace, in tutta Italia, di coinvolgere migliaia di persone in tutte le piazze. Lo show, a ingresso libero, prenderà il via alle ore 21.30 nel Piazzale Belvedere di Deliceto. Lunedì 23 settembre la festa patronale si concluderà con la Festa della Parrocchia del Santissimo Salvatore.