Con l’inizio della novena in preparazione della festa, a Orsara di Puglia è cominciato il conto alla rovescia per i tradizionali e solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono del paese a cui sono dedicati la splendida Abbazia e, al suo interno, l’antichissima e suggestiva Grotta dell’Angelo.

SABATO 28 SETTEMBRE. Saranno tre le giornate più intense: quelle del 28-29 e 30 settembre. Sabato 28 settembre, alle ore 17, dalla Chiesa Madonna della Neve prenderà il via la Processione di San Michele Arcangelo dei piccoli, accompagnata dalla Banda di Orsara di Puglia “Santa Cecilia”. Alle ore 21, spazio allo spettacolo musicale del trio Areia.

Uno dei momenti più suggestivi delle giornate dedicate al “santo guerriero” è rappresentato dall’Incendio del Campanile, che si terrà sabato 28 settembre, a partire dalle ore 22, e darà il via alla veglia di preghiera che durerà tutta la notte.

DOMENICA 29 SETTEMBRE. La giornata più attesa, naturalmente, è quella che il calendario delle fede ha consacrato alla celebrazione di San Michele Arcangelo, domenica 29 settembre.

La giornata di celebrazioni sarà aperta prestissimo, alle 6 del mattino, dalla Santa messa dell’aurora. Alle ore 9, la musica della Banda di Manfredonia attraverserà le vie del paese per salutare la giornata di festa. Santa messa solenne alle ore 11. Alle ore 12, la Matinée della Banda a Porta San Pietro. Alle 18 prenderà il via la solenne processione con la sacra statua del patrono, portata dai fedeli, che attraverserà tutto il centro storico orsarese partendo dalla Chiesa di San Pellegrino. È un momento di grande partecipazione collettiva. Centinaia di persone, molti bambini, donne e uomini di ogni età seguiranno il percorso alternando momenti di raccoglimento, canti e preghiere. Alle ore 19, la santa messa solenne nella Chiesa Madre. Il programma di domenica 29 settembre proseguirà alle ore 21.30 con il concerto dei “Senza discutere”, tribute band dei Nomadi. Alle 23.30, grande spettacolo piromusicale FireFly Fireworks.

IL 30 IL CONCERTO DE LE VIBRAZIONI. Sarà il concerto de Le Vibrazioni, lunedì 30 settembre, l’evento conclusivo dei tre giorni che Orsara di Puglia dedica alla festa patronale in onore di San Michele Arcangelo. La band guidata da Francesco Sàrcina sarà sul palco di via della Croce dalle ore 21.30 per un concerto in cui celebrerà i primi 25 anni della propria storia. Le Vibrazioni, uno dei gruppi più importanti e apprezzati nel panorama pop-rock italiano, approda sulla scena della musica italiana nel 1999. Il grande successo arriva nel 2003 con una serie di hit che conquistano le classifiche di vendita e di ascolto, diventando dei veri e propri tormentoni, colonne sonore generazionali: “Dedicato a te”, “In una notte d’estate”, “Vieni da me”. Da allora, la band che ha voce e anima in Francesco Sàrcina non si è più fermata, proponendo un successo dopo l’altro, riempiendo piazze, stadi e palazzetti in ogni tappa dei loro live. Il concerto de Le Vibrazioni a Orsara di Puglia è a ingresso libero.