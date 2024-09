Una programmazione lunga tre mesi, oltre 70 appuntamenti, la quasi totalità gratuiti, circa 16.000 spettatori e utenti coinvolti, una media di 300 per evento, oltre 60 soggetti attuatori e protagonisti, nella quasi totalità operatori culturali del territorio. E ancora: due grandi eventi, quattro festival, una rassegna di musica, cinque spettacoli teatrali, laboratori e spettacoli per famiglie, due rievocazioni storiche, presentazioni di libri, una rassegna di cinema all’aperto, due mostre fotografiche, musica, spettacolo e ancora musica. “Quella che ci accingiamo a salutare è stata un’edizione del Foggia Estate capace di coinvolgere tutta la città, con riscontri davvero lusinghieri ed entusiasmanti”, dichiara Alice Amatore, assessore alla Cultura del Comune di Foggia. “Questa città è viva, vitale, creativa, accogliente, e questa estate è stata capace di mostrare tutte le sue qualità e potenzialità con iniziative e progetti che vanno e andranno oltre il periodo estivo, perché hanno già creato i presupposti per continuare a produrre e proporre cose importanti”.

È oltremodo positivo il bilancio del Foggia Estate 2024. Una programmazione capace di animare 15 differenti location, dalle periferie al centro: Piazza mercato, Cappellone delle Croci, Piazza Piano della Croce, Parco Iconavetere, Parco Campi Diomedei, Parco San Felice, Conart Teatro, Pinacoteca La900, Auditorium Santa Chiara, Borgo Segezia, Borgo Incoronata, Viale XXIV Maggio, Villa Comunale, Piazza Cavour, Palazzetto dell’Arte.

Una grandissima macchina organizzativa, fatta di persone, impegno e passione, che in tutti questi mesi, grazie al lavoro di squadra, alla perseveranza e alla passione di centinaia di donne e di uomini, ha consentito alla città di esprimere vitalità, di incontrarsi, di sorridere, di emozionarsi. “Non potrei essere più grata a quanti hanno contribuito al successo del Foggia Estate”, aggiunge Alice Amatore, “a partire dalla Regione Puglia, dal vicepresidente Raffaele Piemontese, dall’impegno del Teatro Pubblico Pugliese e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Un grande ringraziamento di cuore va alla nostra Sindaca Maria Aida Episcopo, all’intera Amministrazione comunale, a tutti gli operatori culturali che hanno preso parte al cartellone, agli uffici comunali tutti dalla Cultura alle Attività produttive, dall’Ambiente e AMIU alla Polizia locale. Grazie alle forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, ai tecnici, al personale sanitario, gli addetti alla security, alla protezione civile, i giornalisti e i fotografi. Alla mia città. Che esplode di così tanta bellezza, basta solo guardarla con gli occhi giusti, prendersene cura e fare, giorno per giorno, un passettino in avanti. Ora continuiamo a lavorare tutti insieme”.