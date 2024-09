Una suggestiva “Rievocazione storica” per raccontare un episodio che ha segnato il nostro territorio e l’origine del complesso monumentale di Torre Alemanna, sito a Borgo Libertà, a pochi chilometri da Cerignola. Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 sarà possibile rivivere il momento dell’istituzione della Commenda autonoma di Corneto (Torre Alemanna) avvenuta in seguito alla donazione delle terre da parte dell’imperatore Federico II all’Ordine religioso militare dei Cavalieri Teutonici. Nel corso della due giorni, all’interno del complesso monumentale e sul piazzale esterno, cuore della borgata, i visitatori faranno un salto indietro nel tempo, vivranno un’esperienza immersiva nel Medioevo, rivivendo quel periodo storico anche grazie a costumi, figuranti, musiche, cavalli, cibo e l’atmosfera riprodotta, venendo coinvolti in una serie di attività esperienziali e, per il pubblico più giovane, in numerosi laboratori ludici.

La “Rievocazione storica” è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore di Torre Alemanna, e sostenuta dal Comune di Cerignola attraverso il bando “Cultura Estate 2024” e in collaborazione con l’associazione storico-culturale Imperiales Friderici II, il consorzio Oltre / la rete di imprese e la partecipazione del gruppo Campana Il Vivaio. Nel corso della due giorni, dunque, si vivrà la cerimonia di insediamento dei Cavalieri Teutonici che saranno accolti dalla comunità festante di Corneto. In questo viaggio nella storia sarà possibile conoscere le danze e le musiche medievali, visitare il Mercato e il Collegio di arti e mestieri, assistere allo spettacolo dei falchi, a performance teatrali, alle esibizioni di combattimenti di scherma e tiro con l’arco, assaporare pietanze medievali. Previste anche visite con accompagnamento a Torre Alemanna che costituisce, con il Palazzo dell’Abate ed i corpi perimetrali un tempo destinati a residenza e stalle, il nucleo centrale dell’intero complesso museale, un polo culturale capace di rievocare storia e leggende e di diffondere la conoscenza del territorio.

Questi i due momenti: Sabato 28 settembre: dalle ore 17:00 alle 23:30; Domenica 29 settembre: (con l’ingresso dei cavalli) dalle ore 10.00 alle 13.00; dalle ore 16.00 alle 22.30.

Tutte le attività sono ad ingresso libero ad eccezione del percorso gastronomico medievale “Sapori del 1200”, a cura di Castròc – il caffè bistrot di via Arpi – per il quale si paga un ticket.

Per info sul programma e sugli orari di tutte le iniziative è possibile visitare le pagine facebook ed instagram “Torre Alemanna” o il sito www.frequenze.info.