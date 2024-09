Nel fine settimana Vico del Gargano si trasformerà in una gigantesca sala da concerto. Le note del pianoforte avvolgeranno le strade della città garganica che, come in contemplazione, diventerà un accordo perfetto. Domani, sabato 28, e domenica 29 settembre andrà in scena la prima edizione di “Piano City Vico”, il festival diffuso di pianoforte che trasformerà strade, giardini, piazze e musei in un grande palcoscenico.

Con la manifestazione l’amministrazione comunale e il sindaco, Raffaele Sciscio, si sono fatti promotori di un’idea diversa di turismo e cultura. L’iniziativa, organizzata dalla società di eventi Studio360, gode del contributo del Teatro Pubblico Pugliese, della Regione Puglia e di Pugliapromozione. “Siamo orgogliosi di questa partnership” commenta Porza Pinto, vicesindaco di Vico del Gargano. “Teatro Pubblico Pugliese ha sposato con convinzione ed entusiasmo il nostro progetto che mira a diventare un punto fermo della programmazione vichese, coerente con la nostra storia e la nostra visione della cultura. Tutto questo nell’ottica di favorire la destagionalizzazione. Siamo certi che turisti e appassionati possano affollare i nostri vicoli in questo meraviglioso weekend”.

Cinque piazze per cinque pianoforti: largo del Conte, piazza Castello, piazzetta Terra, piazza San Domenico e palazzo Della Bella. In ognuna di queste location si potranno ascoltare le suggestive melodie suonate da autentici “big” del settore.

Ma non mancheranno anche giovani talenti, pronti a farsi conoscere e celebrare. Candidandosi sul sito www.pianocityvico.it, chiunque infatti potrà tentare di esibirsi nel corso della due giorni. Una commissione creata ad hoc si occuperà di valutare le dimostrazioni inviate e dare il placet all’esibizione. E poi laboratori di musica sperimentale, attività didattiche, chiese e monumenti aperti per dare la possibilità a tutti di apprezzare ogni lato di Vico del Gargano.

Si comincia domani, 28 settembre, alle 19.30 in piazza San Domenico con il concerto di Stefania Tallini, artista dal repertorio che fonde il jazz, la musica classica e quella brasiliana. Poi alle 21 Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo condurranno il pubblico in un viaggio emozionale fra celebri composizioni musicali e moderne tecnologie. Alle 22.30, invece, in programma il concerto di Benedetto Boccuzzi tra i paesaggi sonori della musica del XX e XXI secolo.

Domenica, invece, alle 6 in piazza San Domenico c’è Piano Vibes all’alba, per lasciarsi conquistare dalle emozioni della musica sin dalle prime luci della giornata. Alle 10 in piazza Della Bella in programma Piano Experimental Lab e alle 12, in piazza San Domenico, il Disney Piano Dreams, concerto dedicato alle famiglie. Alle 19 in piazza San Domenico, spazio ad un prodigio del pianoforte: Alberto Cartuccia Cingolani, un talento assoluto a soli sette anni, si esibirà davanti al pubblico. Alle 20 il concerto di Mario Rosini, musicista e cantante di straordinario valore, noto per il podio ottenuto al Festival di Sanremo nel 2004 e per gli applausi a scena aperta riscossi anche di recente a “The Voice Senior”. Alle 21.30 c’è Boidi Piano Duo: i fratelli Boidi fonderanno musica classica, moderna e disco-dance con il progetto di Piano Jockey.

“Crediamo tantissimo in quest’evento – conclude Porzia Pinto – perché siamo convinti che sposi in pieno la nostra filosofia di cultura aperta a tutti, finalizzata alla crescita delle persone ma anche volàno di turismo. Un turismo speciale, un concetto di musica che non aspetta il pubblico, ma gli va incontro nelle piazze, nelle case e in spazi non convenzionali. La cultura, la musica, l’arte che danno valore al territorio e lo descrivono al meglio, con il contributo prezioso dei cittadini, delle attività commerciali e delle strutture ricettive, che sono parte attiva nella valorizzazione della rassegna”.