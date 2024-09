Presso il Santuario di San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis, ha avuto luogo la celebrazione della Santa Messa in occasione della festa liturgica di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di Finanza. Alla messa – officiata dall’Arcivescovo della Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, Sua Ecc. Reverendissima Mons. Franco MOSCONE – hanno partecipato le massime Autorità civili e militari locali, tra cui il Prefetto, il Sindaco di San Marco in Lamis, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e una rappresentanza dei Finanzieri di ogni ordine e grado in servizio nella Capitanata e di quelli in congedo appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presenti nella Provincia.

Durante la celebrazione, accompagnata dal “coro polifonico” della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, l’Arcivescovo Franco MOSCONE ha ripreso, nella sua omelia, le parole che il Santo Padre ha indirizzato ai Finanzieri in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo, soffermandosi sul ruolo importante che il Corpo svolge in favore di tutta la Comunità.

La funzione religiosa si è conclusa con la lettura della “preghiera del Finanziere” e con il saluto di ringraziamento agli intervenuti e ai frati del santuario da parte del Comandante Provinciale, Col. t.ST Carmine Loperfido.