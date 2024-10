Un laboratorio di idee aperto a tutti i giovani di Orsara di Puglia chiamati a costruire insieme il “Natale Galattico”. Un’occasione per promuovere il senso di protagonismo e di partecipazione dal basso dei ragazzi del caratteristico Borgo dei Monti Dauni, che attraverso proposte, spunti, suggerimenti possono contribuire a definire un’attività da realizzare nel periodo natalizio a favore di tutta la comunità e dei turisti. Ė il senso della nuova iniziativa organizzata dal progetto “Galattica Orsara” – promosso dal Comune di Orsara di Puglia in qualità di ente capofila e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining. Orsara di Puglia, infatti, fa parte dei Nodi di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, l’azione della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

I giovani che desiderano contribuire con le loro idee a realizzare un programma di “Natale Galattico” possono farlo recandosi presso lo sportello di informazione presente presso la Community Library di Orsara di Puglia, in Largo San Michele, attivo lunedì e mercoledì dalle ore 17 alle ore 20 ed il venerdì dalle ore 17 alle ore 19. Gli operatori saranno a disposizione – oltre ad accompagnare i ragazzi verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica – anche nell’ascolto delle proposte e nella definizione di un programma da svolgere, per dare spazio al loro protagonismo e alla loro partecipazione. Per info e contatti: 351/2451333 – galattica.orsara@gmail.com.