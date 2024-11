Non si può parlare di olio extravergine d’oliva in provincia di Foggia e non conoscere il Premitour, l’educational itinerante ideato e coordinato dall’associazione Only Food (con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale), che è giunto alla quarta edizione e promuove la cultura dell’olio EVO in tutte le sue cultivar tipiche DOP del nord della Puglia. Il periodo dell’anno è quello giusto (dal 4 al 7 novembre) e coincide con la raccolta e la contestuale alla premitura, viste attraverso visite guidate e degustazioni, eventi promozionali e B2B dei prodotti di qualità DOP. L’obiettivo è quello di promuovere il territorio attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle sue eccellenze agro alimentari ed enogastronomiche con particolare attenzione al comparto olio. Anche per questa IV edizione i partecipanti al tour saranno professionisti del settore, giornalisti, blogger, esperti di marketing, videomaker, fotografi, ristoratori, aziende, partner, associazioni e personalità in campo agroalimentare.

IL PROGRAMMA. Si parte il 4 novembre alle 15.30: accoglienza, presentazione del progetto, degustazione e visita in laboratorio in zona Monti Dauni a Biccari. Martedì 5 sono previste le visite alle aziende con merenda in campo, show-cooking e degustazioni nell’Alto Tavoliere. Mercoledì 6 ci si sposta sul Gargano, per un incontro presso la sala consiliare del Comune di Vico del Gargano – Città dell’Olio, la presentazione delle aziende, una visita guidata e un pic nic in frantoio.

Premitour 2024 chiuderà i battenti il 7 novembre, con un mini corso di assaggio olio, visita ad altre aziende, questa volta del Basso Tavoliere, show-cooking e degustazioni