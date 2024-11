Sono circa 30 i presepi artistici realizzati da Anna Donatella Loffredo che, dal 16 novembre al 6 gennaio 2025, saranno esposti e potranno essere ammirati e acquistati nello spazio esposizione di via Vittorio Emanuele 25, a Orsara di Puglia. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Anna Donatella Loffredo è un’artista orsarese. Ha 42 anni, ma il suo percorso artistico è nato e sbocciato durante gli anni più difficili della prima grande diffusione del Covid. Un modo per andare oltre la sofferenza, dando un valore anche terapeutico all’espressione artistica per mettere su tela e cartapesta i propri stati d’animo e la propria volontà di farcela, di darsi speranza. Da allora, ha dipinto più di 200 tele e realizzato oltre 50 presepi. Le sue opere hanno trovato estimatori ovunque, approdando a Boston, Sidney, Barcellona, Toronto, Parigi e Casablanca. L’arte presepiale è una delle espressioni della sua interiorità e creatività. Anna Donatella Loffredo realizza i suoi presepi con tecniche artigianali e artistiche capaci di rendere appieno il fascino e la suggestione di questa particolare forma d’arte. Utilizza legno recuperato, sughero, cartapesta. Nelle sue tele, emergono colori vivi che esprimono speranza, luminosità, vitalità. Nelle sue opere, si ispira spesso ai monumenti e ai simboli di Orsara di Puglia: dall’antichissima Grotta di San Michele alla Fontana dell’Angelo. Anche i presepi realizzati dall’artista orsarese spesso sono ispirati ai luoghi più belli e caratteristici di Orsara che ritrovano forma e nuove interpretazioni tra legno e cartapesta.