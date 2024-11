Il borgo di Roseto Valfortore è pronto ad accogliere la prima edizione di “Roseto Città del Tartufo,” una due giorni che celebrerà l’eccellenza del tartufo locale e il legame culturale tra l’Italia e l’Ucraina, il gemellaggio tra Roseto e PietriKivca. L’evento, fissato per sabato 16 e domenica 17 novembre, proporrà un ampio programma tra incontri, degustazioni e laboratori d’arte tipica, per offrire un’immersione nei sapori e nelle tradizioni che arricchiscono il territorio.

Sabato 16 novembre: tra dibattiti, arte ucraina e tour enogastronomico

Il festival si aprirà sabato mattina alle 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune, con un incontro-dibattito sulla “vocazione tartufigena del territorio”. Saranno presenti Lucilla Parisi, sindaca di Roseto Valfortore, Pasquale De Vita, Presidente del GAL Meridaunia, Giuliano Borgia, vicepresidente dell’associazione regionale tartufo, e Giuseppe Rossi, pioniere del tartufo sui Monti Dauni. Attraverso gli interventi dei relatori, i partecipanti potranno scoprire la storia e il potenziale di questa eccellenza gastronomica.

Alle 13:00 si terrà un pranzo d’accoglienza per le autorità e una delegazione ucraina, mentre dalle 17:00, piazza Bartolomeo sarà animata dai laboratori artistici ucraini. I maestri di PietriKivca, Pikush Andrii e Maria, introdurranno i visitatori alla pittura tradizionale, mentre le artiste Koptilova Olena e Brovko Dana guideranno un laboratorio di bambole a filo, simbolo della tradizione artigianale del loro Paese.

Alle 19:00, sempre in piazza Bartolomeo, si terrà la presentazione della serata con la consegna del Premio Città del Tartufo, seguita da uno spettacolo di danza folkloristica ucraina. Subito dopo, il pubblico potrà partecipare al tour enogastronomico curato dall’Antico Forno a Paglia “A Farnalar”, che proporrà tubettini freschi con granella di salsiccia e tartufo, straccetti di vitello al tartufo e vino Primitivo, un’esperienza unica per gli amanti della buona tavola.

Domenica 17 novembre: laboratori, raccolta del tartufo e pranzo a base di tartufo

La giornata di domenica sarà dedicata a nuove attività. Dalle 10:00, i laboratori di pittura e artigianato ucraino torneranno a riempire piazza Bartolomeo. Alle 11:30, presso la Villetta comunale in località Paduli, Giuseppe Rossi condurrà una dimostrazione di raccolta del tartufo, per mostrare ai visitatori come si svolge questa affascinante attività.

Alle 13:00, il Casale ospiterà un pranzo all’insegna del tartufo, con un menù a base di pappardelle fresche ai funghi porcini e tartufo, vitello con caciocavallo e tartufo, accompagnato da un bicchiere di vino Primitivo.

“Roseto Città del Tartufo” rappresenta una preziosa occasione per valorizzare il territorio e le sue risorse, grazie a una manifestazione che unisce cultura, gastronomia e ospitalità, creando un ponte tra la tradizione italiana e quella ucraina.